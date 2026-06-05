Anita Bishnoi: दो दिन बाद अब कैसी है अनिता बिश्नोई की सेहत, जानिए मामले पर क्या बोले विशेषज्ञ

रोमा चेलानी बताती हैं कि आज के दौर में लोग सामाजिक रूप से पहले की तुलना में अधिक अलग-थलग होते जा रहे हैं। वे अपनी परेशानी को किसी को बताने की जगह खुद तक सीमित रखने लगे हैं, जिससे मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि व्यक्ति खुद को अकेला न करे, बल्कि अपने परिवार या किसी खास दोस्त से खुलकर बात करें। यदि ट्रोलिंग, आलोचना या किसी अन्य कारण से मानसिक तनाव बढ़ रहा हो तो विशेषज्ञ की मदद लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए।