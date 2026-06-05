कौन हैं अनीता बिश्नोई और कैसे बनी सोशल मीडिया पर स्टार इन्फ्लूएंसर, जानें A to Z कहानी

मथुरादास माथुर अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार अनीता की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यूनिट हेड डॉ. अमित सागर ने बताया कि मरीज को गहन चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। प्रारंभिक गंभीर स्थिति के बाद अब स्वास्थ्य में कुछ सकारात्मक सुधार दिखाई दे रहा है। मरीज की स्थिति पहले की तुलना में अधिक स्थिर है और उपचार पर प्रतिक्रिया भी बेहतर मिल रही है।