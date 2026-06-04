Gold-Silver-Jeera Price: जोधपुर में फिर महंगा हुआ सोना और चांदी, मंडी में जीरे के भी उछले भाव

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में तेजी देखी गई। जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई। वहीं, सामान्य ग्राहकी के चलते अधिकांश कृषि जिंस में उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी देखी गई। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 2000 रुपए व चांदी में भावों में प्रति किलोग्राम 4500 रुपए तेजी दर्ज की गई। इससे पहले बुधवार को सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट देखी गई थी। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1200 रुपए व चांदी में भावों में प्रति किलोग्राम 6200 रुपए गिरावट दर्ज की गई थी।