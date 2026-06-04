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Gold-Silver-Jeera Price: जोधपुर में फिर महंगा हुआ सोना और चांदी, मंडी में जीरे के भी उछले भाव

जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए और सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 2000 रुपए व चांदी में भावों में प्रति किलोग्राम 4500 रुपए की तेजी दर्ज की गई।

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जोधपुर

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Rakesh Mishra

Jun 04, 2026

Gold-Silver-Jeera Price

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में तेजी देखी गई। जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए तेजी दर्ज की गई। वहीं, सामान्य ग्राहकी के चलते अधिकांश कृषि जिंस में उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में तेजी देखी गई। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 2000 रुपए व चांदी में भावों में प्रति किलोग्राम 4500 रुपए तेजी दर्ज की गई। इससे पहले बुधवार को सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट देखी गई थी। सोने के भावों में प्रति दस ग्राम 1200 रुपए व चांदी में भावों में प्रति किलोग्राम 6200 रुपए गिरावट दर्ज की गई थी।

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सर्राफा भाव

स्टैंडर्ड सोना 1,61,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
तेजाबी सोना 1,60,000 रुपए प्रति दस ग्राम।
चांदी हाथी छाप 2,72,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
चांदी चौरसा 2,65,000 रुपए प्रति किलोग्राम।
(जोधपुर सर्राफा बाजार में भाव लेने का समय शाम 6.35 बजे)

अनाज भाव : ग्वारगम 11475-11500, ग्वार डिलीवरी 5800-5900, ग्वार लोकल 5500-5600, मूंग 7000-8500, मोठ 4500-5500, चना 5700-5750, सरसों 7000-8000, रायड़ा 7000-7200, काला तिल 8500-9000, तारामीरा 6000-6200, मतीराबीज 15000-16500, गेहूं 2700-4000, ज्वार 2800-3000, बाजरा 2400-2600, जौ 2400-2450 व मक्की 1700-2200 रुपए प्रति क्विंटल।

मण्डोर कृषि उपज मंडी

दलहन: दाल चना 7000-7400, मूंग मोगर 8600-10400, मूंग दाल 8700-9700, उड़द दाल 10000-10500, उड़द मोगर 10500-12000, काबली चना 7300-10500, मोठ मोगर 9100-9200, अरहर दाल 10000-12500, मसूर मल्का 7200-7500, काला मसूर 7000-7200, मौसमी चना 6800-7000, काला चना 6700 रुपए प्रति क्विंटल।
किराणा : धनिया 15000-18000, धनिया दाल 13000-14000, हल्दी निजामाबाद 13000-13500, हल्दी सांगली 15000-16000, मैथी 6500-7000, सिंघाड़ा 16000-30000, सौंफ 13000-26000, खोपरा 17200-18200 व गोटा 37000-40000 रुपए प्रति क्विंटल

चीनी : 4400-4600 रुपए प्रति क्विंटल (कर सहित)
गुड़ : 4800-5200 रुपए प्रति क्विंटल।
देसी घी (कर सहित) : कृष्णा 640, शक्ति 630, डेयरी बेस्ट 607, पालीवाल 580, शुभम 605, नमन 610, क्षीर 642, पारस 640 रुपए प्रति किलोग्राम।

तेल : नेचुरल 2780, पोस्टलाइन 2630, सोना 2700, सिटीजन मूंगफली 2900, डायमंड 2990, फॉर्चून 2660, महाकोश 2570, श्रीजी 2540, विभोर 2490, इंजन मूंगफली रिफाइंड 2850, इंजन मूंगफली फिल्टर 3200, वीर बालक सरसों 2900, सोया लोकल 2450, फोरविन सोयाबीन तेल 2525, फोरविन रिफाइंड मूंगफली तेल 2600 बीकानेर फ्रेश रिफाइंड मूंगफली तेल 2620, पॉम ऑयल 2450 व कॉटन सीड ऑयल 2570-2640 रुपए प्रति टिन।

जीरा मंडी : जीरा 16500-20700, ईसबगोल 9500-13700, सौंफ 7900-13000, धनिया 10500-11150, मैथी 5000-5500, पीली सरसों 6500-6900, रायड़ा 6000-6625, मूंग 6000-6400, मोठ 4500-5100 व ग्वार 5200-5640 रुपए प्रति क्विंटल।

Jodhpur News: जोधपुर में शराब की पांच दुकानों के लाइसेंस निलंबित, आबकारी निरीक्षक एपीओ

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Published on:

04 Jun 2026 08:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Gold-Silver-Jeera Price: जोधपुर में फिर महंगा हुआ सोना और चांदी, मंडी में जीरे के भी उछले भाव

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