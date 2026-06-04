Jodhpur News: जोधपुर में शराब की पांच दुकानों के लाइसेंस निलंबित, आबकारी निरीक्षक एपीओ

जिला आबकारी अधिकारी डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि जांच में पांच दुकानों पर निर्धारित समय के बाद शराब बिक्री की पुष्टि हुई है। इसके बाद संबंधित लाइसेंसधारकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिन दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, उनमें जोधपुर पश्चिम क्षेत्र में आखलिया चौराहा स्थित लाइसेंसधारक रणजीतदान उज्जवल की दुकान, आखलिया चौराहा से 6 पुलिया मार्ग पर लाइसेंसधारक भजनलाल की दुकान, बाबा रामदेव रोड गवारिया बस्ती से नट बस्ती मार्ग पर लाइसेंसधारक मुनाराम की दुकान, मोहनपुरा पुलिया से भाटी चौराहा मार्ग पर लाइसेंसधारक सरोजकुमारी की दुकान तथा आरटीओ गेट से आरटीओ ऑफिस रोड स्थित लाइसेंसधारक उमरावकंवर की दुकान शामिल हैं। इन सभी दुकानों के लाइसेंस पांच दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।