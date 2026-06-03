Jodhpur: ट्रोलिंग का शिकार हुई थी अनिता बिश्नोई, कुछ इन्फ्लुएंसर पर बदनाम करने का आरोप, अस्पताल में हालत गंभीर

दीनाराम ने बताया कि पिछले कई दिन से कुछ इन्फ्लुएंसर उसकी पत्नी अनिता (32) को ट्रोल कर रहे थे। अनिता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उसने बदलते सामाजिक परिवेश और संस्कृति पर व्यंग्य किया था। अनिता ने कहा था-कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहां से आएगी। इस पर उसे कई कई दिन से ट्रोल किया जा रहा था। इससे वह परेशान थी। साथ ही कई इन्फ्लुएंसर उसे बदनाम करने की भी धमकियां दे रहे थे। इससे परेशान होकर उसने सुबह यह कदम उठा लिया। पति दीनाराम ने कुछ लोगों पर वॉट्सएप मैसेज के जरिए भी उसकी पत्नी को बदनाम करने की धमकियां देने का आरोप लगाया।