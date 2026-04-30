सावधान! वाहनों की होगी धरपकड़, RTO को 500 करोड़ का टारगेट, ई-चालान व्यवस्था से वसूली और सख्त

राज्य सरकार की ऑटोमेटेड ई-चालान व्यवस्था के तहत अब टोल बूथों और हाईवे नेटवर्क पर नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान लगातार जारी किए जा रहे हैं। इस प्रणाली से ओवरलोडिंग, बिना परमिट और टैक्स डिफॉल्ट जैसे मामलों पर स्वतः निगरानी हो रही है, मौके पर ही ई-चालान कट रहे हैं। इससे न सिर्फ प्रवर्तन व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि राजस्व वसूली में भी तेजी देखी जा रही है। इस व्यवस्था से ओवरलोडिंग, बिना परमिट और टैक्स डिफॉल्ट करने वाले वाहनों की तुरंत पहचान कर उन पर मौके पर ही कार्रवाई संभव होगी। इससे राजस्व संग्रह में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।