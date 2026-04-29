फर्नीचर फैक्ट्री के स्क्रैप गोदाम में आग, दूर तक दिखे धुएं के गुबार

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बीएल चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री के स्क्रैप यार्ड में आग लगी थी। फैक्ट्री का खुद का भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इससे आग बुझाने का प्रयास किया गया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। फोम और पॉलीथिन सामग्री में आग लगने के कारण धुआं ज्यादा फैला। स्थिति विकट होने की स्थिति में निगम की दमकल टीम ने मोर्चा संभाला। फायर बिग्रेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।