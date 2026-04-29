29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

फर्नीचर फैक्ट्री के स्क्रैप गोदाम में आग, दूर तक दिखे धुएं के गुबार

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बीएल चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री के स्क्रैप यार्ड में आग लगी थी। फैक्ट्री का खुद का भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इससे आग बुझाने का प्रयास किया गया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। फोम और पॉलीथिन सामग्री में आग लगने के कारण धुआं ज्यादा फैला। स्थिति विकट होने की स्थिति में निगम की दमकल टीम ने मोर्चा संभाला। फायर बिग्रेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

less than 1 minute read
Google source verification

उदयपुर

image

Mukesh Gaur

Apr 29, 2026

बड़गांव थाना क्षेत्र के लोयरा स्थित फर्नीचर फैक्ट्री के स्क्रैप गोदाम में मंगलवार सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया।

source patrika photo

लोयरा की घटना, पांच दमकल वाहनों ने डेढ़ घंटे में पाया काबू

उदयपुर. बड़गांव थाना क्षेत्र के लोयरा स्थित फर्नीचर फैक्ट्री के स्क्रैप गोदाम में मंगलवार सुबह आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग फैक्ट्री के पिछले हिस्से में रखे वेस्ट मटेरियल में लगी थी। सूचना पर फायर ब्रिगेड और बड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बीएल चौधरी ने बताया कि फैक्ट्री के स्क्रैप यार्ड में आग लगी थी। फैक्ट्री का खुद का भी फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, इससे आग बुझाने का प्रयास किया गया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा। फोम और पॉलीथिन सामग्री में आग लगने के कारण धुआं ज्यादा फैला। स्थिति विकट होने की स्थिति में निगम की दमकल टीम ने मोर्चा संभाला। फायर बिग्रेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

फैक्ट्री परिसर से निकल रहे बिजली लाइन में ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद वेस्ट मटेरियल ने आग पकड़ ली। आग इतनी तेजी से फैली कि एकाएक काबू पाना मुश्किल हो गया। फैक्ट्री कार्मिकों ने आग को फैलने से रोका तब तक दमकल वाहन पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Apr 2026 05:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / फर्नीचर फैक्ट्री के स्क्रैप गोदाम में आग, दूर तक दिखे धुएं के गुबार

पत्रिका लाइव अपडेट

Exit Poll 2026 Live: एग्जिट पोल्स ने किया दावा, असम, पुडुचेरी में NDA की सरकार, केरल में कांग्रेस, देखें सबसे सटीक आंकड़े

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सिटी स्टेशन पर शेड का काम शुरू, इस गर्मी तो तपाएगी धूप

यहां हाल ही में शेड निर्माण का काम शुरू हुआ है। इसके मई तक तो पूरा होने की संभावना कम ही है।
उदयपुर

मास्टर प्लान ही नहीं, कैसे दें पट्टा? Uda दायरे में आए 70 गांवों में निर्माण पर संकट

Udaipur UDA scheme
उदयपुर

Udaipur: बिना सर्जरी और बेहोशी के श्वास नली से निकाला 32 मिमी का स्क्रू, युवक को मिला नया जीवन

Udaipur airway surgery
उदयपुर

Rajasthan News : रेव पार्टी... पुलिस रेड... और वसूली का खेल! मुश्किल में खाकी के 11 जवान, हैरान कर रही ये Inside Story

Rave Party arrest File PIC
उदयपुर

राजस्थान जूनियर पावरलिफ्टिंग में उदयपुर का शानदार प्रदर्शन, 6 पदक जीते, रूपेश ने बनाए 3 राज्य कीर्तिमान

powerlifitng
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.