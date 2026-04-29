राजस्थान जूनियर पावरलिफ्टिंग में उदयपुर का शानदार प्रदर्शन, 6 पदक जीते, रूपेश ने बनाए 3 राज्य कीर्तिमान

इस मौके पर पिता दिनेश परमार ने कहा कि लक्षित अपने हाथ-पैर से काम नहीं कर सकता था। गोद में उठाकर स्कूल ले जाना पड़ता था। वह अपना नाम भी खुद नहीं लिख पाता, जिसके लिए बोर्ड परीक्षा में उसे 'राइटर' की मदद लेनी पड़ी। उसकी इच्छाशक्ति इतनी प्रबल है कि वह रोज 3-4 घंटे पढ़ाई करता। उसे एटॉमिक हैबिट्स जैसी प्रेरणादायक किताबें पढ़ने का शौक है। लक्षित सिविल सर्विसेज की तैयारी कर देश की सेवा करना चाहता है।