Dhanraj Joshi Death : राजस्थान के मशहूर भजन गायक धनराज जोशी की सड़क हादसे में मौत, मेवाड़ में शोक की लहर

डबोक थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार भजन गायक धनराज जोशी गुरुवार रात हल्दीघाटी के पास सेमल गांव में आयोजित एक भजन संध्या में प्रस्तुति देने गए थे। कार्यक्रम के बाद वे अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ कार से वापस अपने गांव बड़वाई लौट रहे थे। रास्ते में उनके बेटे और साथी किसी काम के चलते उदयपुर में ही कार से उतर गए। उनको उतार कर बड़वाई लौटते समय दरोली के समीप हादसा हो गया। करीब 5 बजे घर लौटते समय कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।