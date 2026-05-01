International Labour Day : तपती दोपहरी में जिम्मेदारियों का बोझ उठाते 70 साल के तीरथदास, इस दिल छू लेने वाले दृश्य में छिपा है बड़ा संदेश

आसमान से बरसती आग, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, माथे से टपकता पसीना और तपती सड़क पर पिघलती चप्पलों के बीच बढ़ते कदम… कुछ ऐसा ही मार्मिक दृश्य गुरुवार दोपहर पड़ाव क्षेत्र में नजर आया। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस से एक दिन पहले 70 वर्षीय तीरथदास तुलसानी हाथ ठेले में कबाड़ का सामान ढोते दिखे। उम्र की थकान और भीषण गर्मी भी उनके हौसलों को थाम नहीं पाई। जिंदगी की गाड़ी खींचने का उनका यह संघर्ष हर गुजरने वाले को ठहरकर सोचने पर मजबूर कर रहा था।