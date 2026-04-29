Ajmer : मासूम बेटे का अंतिम संस्कार कर चुके थे पिता, अस्पताल के फोन ने फिर ताजा कर दिया जख्म

बता दें कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के शिशुरोग विभाग की आईसीयू में भर्ती डेढ़ माह के सांवरा ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। चिकित्सक पिछले चार दिन से उसे बचाने की कोशिशों में जुटे हुए थे। अस्पताल अधीक्षक डॉ. अरविन्द खरे ने बताया कि सांवरा को गंभीर हालत में जेएलएन अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों के अनुसार, बच्चे के पेट की ऊपरी परत पूरी तरह फट चुकी थी और आंतें बाहर आ गई थीं। शरीर पर कई जगह कुत्ते के दांत और पंजों के निशान थे। उसके शरीर में संक्रमण फैल चुका था, जिससे वह रिकवर नहीं कर सका।