UIDAI की भारी लापरवाही: 2 बच्चों का एक ही नाम व जन्मतिथि, पिता और पता अलग, दोनों के ‘पापा’ परेशान



दोनों बच्चों का नाम खुशाल है और दोनों की जन्मतिथि एक है। दोनों का आधार न्बर 801829846445 है, लेकिन दोनों के पिता का नाम अलग है और घर का पता अलग है। उदयपुर के खुशाल के पिता ग्रेनाइट व्यापारी संजय कोटियाल और जोधपुर में खुशाल के पिता ऑटो चालक राजेंद्र परिहार हैं। स्कूल की मदद से दोनों परिवार संपर्क साधकर इस गड़बड़ी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मामले को टाल रहे हैं।