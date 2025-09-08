Patrika LogoSwitch to English

UIDAI की भारी लापरवाही: 2 बच्चों का एक ही नाम व जन्मतिथि, पिता और पता अलग, दोनों के ‘पापा’ परेशान

जोधपुर-उदयपुर में आधार की बड़ी गड़बड़ी सामने आई। एक ही नंबर पर दो बच्चों के आधार जारी हुए। दोनों का नाम और जन्मतिथि समान, पर पिता और पता अलग। अब स्कूलों में डेटा अपलोड न होने से परिवार परेशान, समाधान के लिए दर-दर भटक रहे हैं। पढ़ें गजेंद्र सिंह दहिया की रिपोर्ट...

जोधपुर

Arvind Rao

Sep 08, 2025

Rajasthan Major UIDAI Glitch
Aadhaar card (Patrika File Photo)

जोधपुर: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक ही आधार नंबर दो बच्चों को जारी कर दिया है। एक बच्चा जोधपुर जिले का तो दूसरा उदयपुर जिले का है। दोनों के आधार कार्ड जन्म के समय बने थे।


बता दें कि पांच-छह साल बाद बच्चे अब स्कूल में पहली कक्षा में आए और स्कूल ने बच्चों को डेटा यूडाइज पर ऑनलाइन करने की कोशिश की, तब यूआईडीएआई की त्रुटि सामने आई। यूआईडीएआई की इस गलती ने दोनों बच्चों को अधरझूल में लटका दिया है।


दोनों बच्चों के पिता परेशान हैं। वे ई-मित्र, आधार सेवा केंद्र यहां तक की यूआईडीएआई के दिल्ली ऑफिस तक जा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।

दोनों बच्चों का एक ही नाम


दोनों बच्चों का नाम खुशाल है और दोनों की जन्मतिथि एक है। दोनों का आधार न्बर 801829846445 है, लेकिन दोनों के पिता का नाम अलग है और घर का पता अलग है। उदयपुर के खुशाल के पिता ग्रेनाइट व्यापारी संजय कोटियाल और जोधपुर में खुशाल के पिता ऑटो चालक राजेंद्र परिहार हैं। स्कूल की मदद से दोनों परिवार संपर्क साधकर इस गड़बड़ी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मामले को टाल रहे हैं।


स्कूल ने दी जानकारी


मेरे बेटे का डेटा यूडाइज पर अपलोड नहीं हो रहा था, तब स्कूल वालों ने हमें यह जानकारी दी। मैं ई-मित्र से लेकर यूआईडीएआई के दिल्ली दफ्तर तक जा चुका, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ।
-संजय कोटियाल, खुशाल के पिता (उदयपुर)


परेशानी हो रही है


मेरे बेटे ने जब स्कूल में आरटीई में एडमिशन लिया, तब जाकर पता चला कि एक आधार नंबर दो बच्चों को जारी हो चुके हैं। इससे कई योजनाओं का लाभ लेने में मुझे परेशानी आ रही है।
-राजेंद्र परिहार, खुशाल के पिता (जोधपुर)

Updated on:

08 Sept 2025 07:44 am

Published on:

08 Sept 2025 07:42 am

पत्रिका कनेक्ट