माहेश्वरी महाकुंभ में बोले राज्यपाल- परंपराओं को स्मरण रखते हुए भविष्य के प्रति सजग समाज ही बढ़ता है आगे

उन्होंने कहा कि राष्ट्र केवल भू-भाग नहीं, बल्कि एक जीवंत दर्शन है, जो विभिन्न समाजों के सामूहिक योगदान से सशक्त होता है। इस दृष्टि से माहेश्वरी समाज भारतीय संस्कृति की प्रवाहमान धारा है। राज्यपाल ने उद्योग, व्यापार, स्टार्ट-अप, महिला सशक्तिकरण, सेवा और समाज कल्याण के क्षेत्र में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।