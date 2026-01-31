Gold-Silver Price: जोधपुर सर्राफा बाजार में खलबली, एक लाख रुपए टूटी चांदी, सोना भी भरभरा कर गिरा, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव

जोधपुर। सोना-चांदी के अचानक गिरते भाव ने एक बार फिर सर्राफा बाजार में खलबली मचा दी है। शनिवार को जोधपुर सर्राफा बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। चांदी में 1 लाख रुपए की भारी गिरावट हुई। जिसके बाद चांदी के भाव 3 लाख 7 हजार रुपए प्रतिकिलो पहुंच गया। वहीं, सोना के भावों में प्रति दस ग्राम 23000 रुपए गिरावट दर्ज की गई।