Sadhvi Prem Baisa: साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला: मामा ने तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया विवाद पर रखी सच्चाई

पिता-पुत्री के रिश्तों को लेकर उठ रहे सवालों पर गंगाराम ने स्पष्ट किया कि दोनों का संबंध पूरी तरह पवित्र और सम्मानजनक था। बता दें कि जुलाई 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें साध्वी एक आदमी को गले लगाते हुए दिखाई दे रही थी। इसके बाद उनके अनुयायियों और अन्य लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी थीं। साध्वी ने उस वीडियो को लेकर नाराजगी जताते हुए पुलिस में एफआईआर करवाई थी, और इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी।