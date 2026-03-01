निगहबान- सोजती गेट पर मेहरबानी, बाकी का कसूर क्या?

विरासत की आंखों से आंसुओं का मिरासिम बहुत पुराना है। केवल सोजती गेट के जीर्णोद्धार से काम नहीं चलने वाला है। यहां काम चल रहा है, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन साथ ही एक सवाल भी खड़ा करता है कि क्या बाकी दरवाजों का कोई कसूर है? इतिहास बताता है कि 16वीं सदी में राव मालदेव ने जब किले से बाहर शहर का विस्तार किया तो जोधपुर को एक मजबूत दीवार से घेर दिया गया। नगर की सुरक्षा के लिए भव्य दरवाजे बनाए गए, जिनसे गुजर कर ही नगर में प्रवेश होता था। इन दरवाजों के नाम भी उस दिशा और रास्ते के अनुसार रखे गए, जहां से लोग आते-जाते थे। समय के साथ ये नाम केवल दरवाजों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि आसपास के पूरे इलाकों की पहचान बन गए।