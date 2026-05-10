निगहबान- जोधपुर की अभिव्यक्ति की उड़ान को आर्ट गैलरी की तलाश

जोधपुर। जोधपुर एक जीवंत सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है। यहां लोककला, लघुचित्र शैली, समकालीन पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी और हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा रही है। पर विडंबना यह है कि कला-संवेदना से परिपूर्ण इस शहर में कलाकारों के लिए समर्पित और व्यवस्थित आर्ट गैलरियों का अभाव आज भी बना हुआ है। इसके बिना विकास के सारे दावे अधूरे हैं। जिस शहर समाज में कलाकार को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता वहां कि सभ्यता और सांस्कृति शनै: शनै: नष्ट हो जाती है। आज हालात यह हो गए हैं कि ढोला मारू, रागमाला, बारहमासा चित्र, कृष्ण लीला, पिछवाई, पाबूजी की फड़ और देवनारायण फड जैसी लोक चित्रकला शैलियां के कलाकारों के पास अपने चित्रों को प्रदर्शित करने का जोधपुर में कोई उचित मंच ही नहीं है।