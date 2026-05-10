Indian Railways: जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत का रूट बदला, कई ट्रेनों को किया गया आंशिक रद्द, देखें पूरी लिस्ट

जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस (26481) रविवार को बदले हुए मार्ग से संचालित की गई। यह ट्रेन जयपुर-रींगस-रेवाड़ी होकर दिल्ली कैंट पहुंची। इसी तरह वापसी में दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (26482) भी रेवाड़ी-रींगस-जयपुर मार्ग से संचालित होगी। रेलवे ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने तक कुछ ट्रेनों का संचालन इसी तरह बदले हुए मार्ग से किया जा सकता है।