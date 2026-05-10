10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Indian Railways: जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत का रूट बदला, कई ट्रेनों को किया गया आंशिक रद्द, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railway News: उत्तर पश्चिम रेलवे की जयपुर-रेवाड़ी रेल लाइन पर खैरथल-पड़ीसल और पड़ीसल-अलवर स्टेशनों के बीच रेलवे अंडरब्रिज (RUB) का काम चल रहा है, जिससे कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

May 10, 2026

Indian Railway News

फाइल फोटो- पत्रिका

जोधपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे की जयपुर-रेवाड़ी रेल लाइन पर खैरथल-पड़ीसल और पड़ीसल-अलवर स्टेशनों के बीच रेलवे अंडरब्रिज (RUB) बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस निर्माण कार्य के कारण कई ट्रेनों के मार्ग और संचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस (26481) रविवार को बदले हुए मार्ग से संचालित की गई। यह ट्रेन जयपुर-रींगस-रेवाड़ी होकर दिल्ली कैंट पहुंची। इसी तरह वापसी में दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस (26482) भी रेवाड़ी-रींगस-जयपुर मार्ग से संचालित होगी। रेलवे ने कहा कि निर्माण कार्य पूरा होने तक कुछ ट्रेनों का संचालन इसी तरह बदले हुए मार्ग से किया जा सकता है।

इसके अलावा कुछ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा और निर्माण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए किए गए हैं।

समर स्पेशल ट्रेनें

  • ट्रेन संख्या 04811 बाड़मेर-हरिद्वार द्वि-साप्ताहिक समर स्पेशल 11 मई से 16 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को कुल 20 ट्रिप संचालित होगी।
  • ट्रेन संख्या 04812 हरिद्वार-बाड़मेर समर हॉलीडे स्पेशल 12 मई से 17 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कुल 20 ट्रिप संचालित होगी। यह ट्रेन हरिद्वार से सुबह 5:15 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:30 बजे बाड़मेर पहुंचेगी।

आंशिक रद्द

  • ट्रेन संख्या 14891/14892 जोधपुर-हिसार एक्सप्रेस 24 मई को जोधपुर से और 25 मई को हिसार से रद्द रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 22422 जोधपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला सालासर एक्सप्रेस 24 मई को जोधपुर-डेगाना स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 22421 दिल्ली सराय रोहिल्ला-जोधपुर सालासर एक्सप्रेस 24 मई को डेगाना-जोधपुर स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 14721 जोधपुर-भटिंडा एक्सप्रेस 24 मई को जोधपुर से बीकानेर स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 14722 अबोहर-जोधपुर एक्सप्रेस 23 मई को अबोहर से रवाना होगी। यह ट्रेन बीकानेर-जोधपुर स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 14892 हिसार-जोधपुर एक्सप्रेस 24 मई को हिसार से रवाना होगी। यह ट्रेन डेगाना-जोधपुर स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Secretariat: राजस्थान सचिवालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा-तफरी
जयपुर
Rajasthan Secretariat Fire

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 May 2026 02:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Indian Railways: जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत का रूट बदला, कई ट्रेनों को किया गया आंशिक रद्द, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Railways Big Decision : हरिद्वार-बाड़मेर समर होली डे स्पेशल ट्रेन का समय बदला, 7 अहम ट्रेनें आंशिक रुप से रद्द

Railways Big Decision Haridwar-Barmer Summer Holiday Special Train Timings Changed 7 Key Trains Partially Cancelled
जोधपुर

MD Drugs: राजस्थान में एमडी ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा वार, 100 किलो से ज्यादा प्रतिबंधित रसायन जब्त, 5 गिरफ्तार

MD Drugs Chemical
जोधपुर

JNVU Jodhpur : गिग वर्कर और डीपफेक को हिंदी में क्या कहेंगे? 300 शब्दों पर हुआ मंथन, जल्द ​होगा अंतिम फैसला

JNVU Jodhpur What are Gig Workers and deepfake called in Hindi Deliberations Held on 300 Words Final Decision Expected Soon
जोधपुर

Rajasthan Four-Lane Flyover: राजस्थान में यहां बन रहा नया फ्लाईओवर, 79 करोड़ होंगे खर्च; अगले साल मिलेगी सौगात

Jodhpur Overbridge
जोधपुर

ओसियां में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट वायरल करने का आरोप

जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.