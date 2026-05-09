JNVU Jodhpur : गिग वर्कर और डीपफेक को हिंदी में क्या कहेंगे? 300 शब्दों पर हुआ मंथन, जल्द ​होगा अंतिम फैसला

JNVU Jodhpur : जोधपुर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) और डिजिटल प्रशासन के तेजी से बदलते दौर में भाषा को समय के अनुरूप ढालना अब केवल अनुवाद का काम नहीं, बल्कि बौद्धिक चुनौती बन गया है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पिछले पांच दिनों तक चली एक विशेष बैठक में देशभर के विशेषज्ञों ने ऐसे ही नए तकनीकी और प्रशासनिक शब्दों के हिंदी मानकीकरण पर मंथन किया। बैठक में एआइ, साइबर अपराध, प्रशासनिक व्यवस्था और डिजिटल समाज से जुड़े कई नए शब्दों को हिंदी रूप प्रदान किया गया। इसमें गिग वर्कर को 'परिभ्रमी कामगार' और लॉकडाउन को 'पूणबंदी' जैसे शब्दों का अंतिम रूप दिया गया।