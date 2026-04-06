निगहबान- जन उत्सव में सरकारी एजेंसियां उदासीन क्यों?

हालांकि, इस भव्य आयोजन का एक चिंताजनक पहलू यह भी सामने आता है सरकार और उसकी एजेंसियों की भागीदारी लगभग नगण्य है। नगर निगम की ओर से कुछ स्थानों पर लाइटिंग कर देना और पुलिस की ओर से दो चार जवान जलाशयों पर खड़े कर देना भर ही काफी नहीं है। जिस मेले में हजारों लोग जुटते हैं, वहां ट्रैफिक नियंत्रण, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का अभाव साफ नजर आता है। स्थिति यह है कि शहर की पहचान बन चुके इस आयोजन में व्यवस्थाएं खुद अपनी राह तलाशती दिखती है। राज्य के पर्यटन विभाग की उपिस्थति तो शून्य दिखाई देती है। केंद्रीय स्तर पर भी, जबकि देश के पर्यटन और संस्कृति से जुड़े मंत्रालय का प्रतिनिधित्व इसी शहर से है, कोई पहल नजर नहीं आती।