मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अब जोधपुर में ‘छापेमारी’, करोड़ों का घटिया माल सील, गुजरात जा रहा ट्रक जब्त

राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जयपुर और चौमूं में ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई के बाद अब मंत्री मीणा का काफिला आज यानी 27 मई 2026 को अचानक सूर्य नगरी जोधपुर पहुंचा। यहां के कृषि और औद्योगिक हल्कों में उस समय हड़कंप मच गया जब खुद कृषि मंत्री ने बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे बोरानाडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित बीज निर्माण इकाइयों और कोल्ड स्टोरेज पर धावा बोल दिया। इस औचक कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक महकमे में गोपनीयता का स्तर इतना ऊंचा था कि स्थानीय अधिकारियों को भी इसकी भनक ऐन वक्त पर लगी। बुधवार सुबह जोधपुर सर्किट हाउस से जैसे ही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ, पूरे शहर के प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई।