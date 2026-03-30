निगहबान… अपणायत को किसी की ना लगे नजर

मामला शहर के भीतरी हिस्से में किल्ली खाना और आचार्य मोहल्ले का है, जहां घुड़ला मेले के दौरान शुक्रवार देर रात विवाद हो गया। गणगौर पर्व से जुड़ी धार्मिक रस्में पूर्ण कर लौट रही महिलाओं के जुलूस में कुछ बाइक सवार युवक घुस गए। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में थे। जुलूस में व्यवधान से विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। स्थानीय लोगों ने युवकों को खदेड़ दिया, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। कुछ देर बाद वे अन्य लोगों के साथ लौटे और पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। महिलाओं पर पत्थर फेंके गए, जिससे माहौल और बिगड़ गया। एक बाइक को आग लगाने का प्रयास भी किया गया, जिसने आक्रोश को और भड़का दिया। इसके बाद लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले पर काबू पा लिया, लेकिन ये संकेत गंभीर है।