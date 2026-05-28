28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Asaram Case: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जोधपुर पहुंचा आसाराम, एयरपोर्ट पर समर्थकों की लगी भीड़

Asaram news: राजस्थान हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद आसाराम जोधपुर पहुंच गया है। बता दें कि कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम की शेष जीवन तक आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

May 28, 2026

Asaram in Jodhpur

जोधपुर एयरपोर्ट पर आसाराम। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद आसाराम जोधपुर पहुंच गया है। उसके आने की सूचना मिलते ही जोधपुर एयरपोर्ट पर समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। एयरपोर्ट से वह सीधे पाल गांव स्थित आश्रम पहुंचा और बाद में एम्स में भर्ती हो गया। माना जा रहा है कि वह गुरुवार शाम से पहले जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर सकता है। बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आसाराम को मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अंतरिम जमानत रद्द कर दी थी।

यह वीडियो भी देखें

कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश भी दिए थे। इसके बाद आसाराम बुधवार देर शाम हरिद्वार से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आसाराम की शेष जीवन तक आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। हालांकि कोर्ट ने आसाराम को गैंगरेप और आपराधिक साजिश के आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन बलात्कार के मामले में सजा की पुष्टि होने से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है।

कोर्ट की टिप्पणी

न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने 86 वर्षीय आसाराम और दो सह-अभियुक्तों की अपीलों पर एक साथ 92 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रात के अंधेरे में एक नाबालिग लड़की को अकेले बुलाने का कृत्य ही अभियुक्त के इरादे को बयान करता है। निर्दाेषता अंधेरे और बंद दरवाजों की तलाश नहीं करती। खंडपीठ ने सह-अभियुक्त हॉस्टल वार्डन संचिता उर्फ शिल्पी और शरद चंद्र को बरी करते हुए कहा कि यह साबित नहीं हुआ कि उन्हें आसाराम के वास्तविक इरादों की जानकारी थी।

आजीवन कारावास की सजा कायम

अधीनस्थ अदालत ने दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के तहत भरोसे के पद पर रहकर बलात्कार करने के जुर्म में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा कायम रखी है, जो उनके प्राकृतिक जीवन के अंत तक चलेगी। इसी तरह धारा 342, 370(4), 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत भी उसे दोषी ठहराया गया है। अधीनस्थ अदालत ने आसाराम को धारा 376डी के तहत भी आजीवन कारावास की सजा दी थी, लेकिन इस आरोप और धारा 120बी (आपराधिक साजिश) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5(ग)/6 से आसाराम को बरी कर दिया गया।

बता दें कि मामला 2013 का है, तब पीड़िता 16 साल की थी। वह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम के ही गुरुकुल में पढ़ती थी। गुरुकुल में चक्कर आने पर हॉस्टल वार्डन शिल्पी ने उसके माता-पिता को बताया कि उनकी बेटी पर भूत-प्रेत का साया है।शिल्पी ने कहा कि आसाराम बापू ने उसे बुलाया है और वही इसका इलाज कर सकते हैं। पीड़िता माता-पिता के साथ 14 अगस्त, 2013 को जोधपुर के मनाई स्थित आश्रम पहुंची थी।

अगली रात प्रार्थना सभा (सत्संग) के बाद, आसाराम ने पीड़िता को अलग बुलाया। अपनी कुटिया में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया, रोशनी बंद कर दी और उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने विरोध किया और चिल्लाने की कोशिश की, तो आसाराम ने उसका मुंह दबाते हुए उसके परिवार को मारने की धमकी दी। पीड़िता चार दिनों तक चुप रही। 19 अगस्त, 2013 को उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया। बाद में 21 अगस्त, 2013 को दिल्ली से स्थानांतरित होकर मामला जोधपुर में दर्ज हुआ और 1 सितंबर, 2013 को आसाराम को गिरफ्तार किया गया।

ये भी पढ़ें

Asaram News: आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई
जोधपुर
Asaram News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 May 2026 04:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Asaram Case: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जोधपुर पहुंचा आसाराम, एयरपोर्ट पर समर्थकों की लगी भीड़

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Train News: रानीखेत एक्सप्रेस अब एलएचबी कोच के साथ दौड़ेगी, फलोदी-जैसलमेर के यात्रियों को मिलेगी राहत

Ranikhet Express news
जोधपुर

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अब जोधपुर में ‘छापेमारी’, करोड़ों का घटिया माल सील, गुजरात जा रहा ट्रक जब्त

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा (PIC सोशल मीडिया)
जोधपुर

Asaram Case: राजस्थान हाईकोर्ट से आसाराम को लगा झटका, करना होगा सरेंडर, आजीवन कारावास बरकरार

Asaram News
जोधपुर

Ex CM अशोक गहलोत ने फिर उठाए ‘डबल इंजन’ सरकार पर सवाल, महंगाई और रिफाइनरी सहित कई मुद्दों पर साधा निशाना 

Ashok Gehlot Criticizes Bhajan Lal and Modi Government
जोधपुर

Asaram News: आसाराम को बड़ी राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई

Asaram News
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.