Asaram Case: राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जोधपुर पहुंचा आसाराम, एयरपोर्ट पर समर्थकों की लगी भीड़

अधीनस्थ अदालत ने दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) के तहत भरोसे के पद पर रहकर बलात्कार करने के जुर्म में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा कायम रखी है, जो उनके प्राकृतिक जीवन के अंत तक चलेगी। इसी तरह धारा 342, 370(4), 506 और पोक्सो एक्ट की धारा 7/8 के तहत भी उसे दोषी ठहराया गया है। अधीनस्थ अदालत ने आसाराम को धारा 376डी के तहत भी आजीवन कारावास की सजा दी थी, लेकिन इस आरोप और धारा 120बी (आपराधिक साजिश) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 5(ग)/6 से आसाराम को बरी कर दिया गया।