Jodhpur Foundation Day: जोधपुर की शान है मेहरानगढ़ किला, 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना, जानिए अनसुनी बातें

किले के अंदर बने महलों की खूबसूरती आज भी लोगों को आकर्षित करती है। महलों की दीवारों और छतों पर खास तरह का प्लास्टर किया गया था, जिसमें कौड़ी का पाउडर मिलाया जाता था। इसी वजह से सदियों बाद भी उनकी चमक बरकरार है। सफेद दीवारों और खुले आंगनों की वजह से महल गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। इतिहास में मेहरानगढ़ किले पर कई बार हमले हुए, लेकिन आज भी यह सीना तानकर खड़ा है। यही वजह है कि मेहरानगढ़ आज भी जोधपुर की आन, बान और शान माना जाता है।