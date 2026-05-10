Indian Railway Rules: अब ट्रेन में मनमर्जी से नहीं खोल सकेंगे यह सीट, रेलवे ने जारी किए स्पष्ट निर्देश

लोअर बर्थ: दिन के समय सीट साझा करनी होगी, ताकि अन्य सहयात्री भी बैठ सकें।

मिडिल बर्थ: दिन में मिडिल बर्थ को फोल्ड रखना जरूरी है। इसका उपयोग केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने के लिए किया जा सकता है।

अपर बर्थ: इस बर्थ का उपयोग यात्री पूरे समय आराम और सोने के लिए कर सकता है।

साइड लोअर बर्थ: दिन के सफर में यह सीट साझा करनी पड़ सकती है, खासकर यदि आरएसी यात्री सीट शेयर कर रहा हो। रात में केवल उसी यात्री का अधिकार रहेगा जिसके नाम पर टिकट आरक्षित है।

साइड अपर बर्थ: दिन में यात्री नीचे साइड लोअर सीट पर बैठ सकता है, लेकिन रात में उसे अपनी साइड अपर बर्थ पर जाना होगा। नीचे की सीट पर उसका अधिकार नहीं रहेगा।