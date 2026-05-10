Churu Accident: आर्मी जवान दोस्त इंतजार करता रह गया, स्टेशन पहुंचने से पहले हादसे में चली गई दो दोस्तों की जान

मृतक राजेश कुमार मूल रूप से अजीतपुरा थाना भादरा का निवासी था और घणाऊ में अपनी बुआ के पास रहता था। वहीं कुलदीप के पिता कारपेंटर का काम करते हैं और उनकी आरा मशीन भी है। राजेश वहीं कारपेंटरी का काम सीख रहा था। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता कुलवंत स्वामी ने बताया कि राजेश के एक भाई की करीब 20 वर्ष पहले नहर में डूबने से मौत हो गई थी। भाई की मौत के दो साल बाद राजेश का जन्म हुआ था, लेकिन अब उसकी भी सड़क हादसे में मौत हो गई। इस हादसे में परिवार में कोहराम मच गया है।