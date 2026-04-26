जोधपुर में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़: ANTF की बड़ी स्ट्राइक, करोड़ों की MD ड्रग्स जब्त; मुठभेड़ के बाद आधा दर्जन गिरफ्तार

विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को बालेसर में अवैध रूप से ड्रग्स निर्माण की गुप्त सूचना मिली थी। जब पुलिस की विशेष टीमों ने फैक्ट्री की घेराबंदी की, तो आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और पूरी रात मुठभेड़ का सिलसिला चलता रहा। इस साहसिक ऑपरेशन में पुलिस ने जान की बाजी लगाकर भाग रहे आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि भागने के दौरान एक आरोपी की टांग टूट गई, जिसे हिरासत में लेकर उपचार के लिए भेजा गया है।