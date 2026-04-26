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जोधपुर में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़: ANTF की बड़ी स्ट्राइक, करोड़ों की MD ड्रग्स जब्त; मुठभेड़ के बाद आधा दर्जन गिरफ्तार

ANTF Rajasthan Police Action: पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, जिससे इस बड़े ड्रग रैकेट के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य 'मछलियों' का खुलासा होने की उम्मीद है।

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जोधपुर

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Jayant Sharma

Apr 26, 2026

Rajasthan Police head office

राजस्थान पुलिस मुख्यालय (फोटो-पत्रिका)

Jodhpur Drugs Factory Busted: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'नशा मुक्त राजस्थान' संकल्प को साकार करने की दिशा में राजस्थान पुलिस ने एक और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। जोधपुर के बालेसर इलाके में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी (MD) ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव शर्मा की सीधी मॉनिटरिंग और ANTF के आईजी विकास कुमार के निर्देशन में हुई इस रेड ने ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ दी है।

पूरी रात चली मुठभेड़, दनादन हुई फायरिंग

विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस को बालेसर में अवैध रूप से ड्रग्स निर्माण की गुप्त सूचना मिली थी। जब पुलिस की विशेष टीमों ने फैक्ट्री की घेराबंदी की, तो आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और पूरी रात मुठभेड़ का सिलसिला चलता रहा। इस साहसिक ऑपरेशन में पुलिस ने जान की बाजी लगाकर भाग रहे आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को दबोच लिया। बताया जा रहा है कि भागने के दौरान एक आरोपी की टांग टूट गई, जिसे हिरासत में लेकर उपचार के लिए भेजा गया है।

100 किलो MD ड्रग्स: करोड़ों की खेप बरामद

पुलिस ने फैक्ट्री से लगभग 100 किलोग्राम एमडी ड्रग्स और नशीले पदार्थ बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद ड्रग्स की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है। यह राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स विरोधी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीमें अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस फैक्ट्री से ड्रग्स की सप्लाई किन-किन राज्यों और शहरों में की जा रही थी।

नशा माफियाओं को सीएम का कड़ा संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सत्ता संभालते ही राजस्थान को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया था। इस कड़ी में डीजीपी राजीव शर्मा की नियमित मॉनिटरिंग का ही नतीजा है कि पुलिस अब सीधे ड्रग्स के अड्डों और फैक्ट्रियों पर प्रहार कर रही है। बालेसर की यह कार्रवाई न केवल जोधपुर बल्कि पूरे प्रदेश के युवाओं को नशे के दलदल से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, जिससे इस बड़े ड्रग रैकेट के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य 'मछलियों' का खुलासा होने की उम्मीद है।

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Published on:

26 Apr 2026 08:45 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़: ANTF की बड़ी स्ट्राइक, करोड़ों की MD ड्रग्स जब्त; मुठभेड़ के बाद आधा दर्जन गिरफ्तार

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