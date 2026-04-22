Rajasthan: पत्नी ने मोबाइल चैक नहीं करने दिया तो पति ने कर दी हत्या, खुद भी दे दी जान, शवों के पास बैठा रहा 6 साल का बेटा

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले से सात साल पहले सुनहरे भविष्य का सपना लेकर गुरुग्राम गए एक परिवार का बेहद खौफनाक और दुखद अंत हो गया। गुरुग्राम के सेक्टर-9 में रहने वाले अलवर निवासी दीपक और उसकी पत्नी सोनम के बीच उपजे संदेह ने एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। शक के चलते दीपक ने पहले अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद भी फंदे से लटककर जान दे दी। हृदयविदारक पहलू यह रहा कि जब यह वारदात हुई, उनका 6 साल का मासूम बेटा दूसरे कमरे में टीवी देख रहा था, जो घंटों तक अपने माता-पिता के शवों के पास ही रहा।