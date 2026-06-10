10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Rajasthan: शराब के नशे में 12वीं के छात्र ने पिता का काटा था गला, फोटो देखते ही फूट-फूटकर रोया

राजस्थान के अलवर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक 12वीं छात्र ने अपने ही पिता का गंडासे से गला काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने जब पिता की फोटो दिखाई तो, आरोपी बेटा फूट-फूटकर रोने लगा। बोला- पता नहीं ये सब कैसे हो गया। वह शराब के नशे में था।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Kamal Mishra

Jun 10, 2026

Alwar Murder

Alwar Murder: मृतक रोहिताश (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

अलवर। अरावली विहार थाना क्षेत्र के रामकृपाल नगर में मंगलवार रात करीब 10 बजे 12वीं कक्षा के छात्र ने गंडासे से पिता रोहिताश (40) की गला काटकर हत्या कर दी। उसने बेड पर सो रहे पिता के गले, कंधे और हांथ पर गंडासे से कई वार किए। इसके बाद अपने मामा को मोबाइल फोन पर बोला- मामा, पापा को बचा लो। मामा को फोन करने के बाद वह कमरे की बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गया। मोबाइल भी स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने उसे बहरोड़ रोड से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार, घटना के समय पिता-पुत्र किराए के कमरे में अकेले थे। मृतक की पत्नी के पीहर में 7 जून को शादी थी। वह अपने 17 व 15 साल के बेटों के साथ 6 जून को पीहर गई थी।

पिता की हत्या के बाद मामा को किया फोन

छात्र के मामा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 9 जून की रात करीब 10-11 बजे उसे भांजे का फोन आया। वह मौके पर पहुंचा, तो उसका जीजा रोहिताश बेड पर मृत पड़ा मिला। उसका गला कटा हुआ था। दीवारों और फर्श पर खून के निशान थे। पास ही में खून से सना गंडासा पड़ा मिला। बुधवार को पुलिस ने अलवर सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. केके मीणा ने बताया कि गले पर धारदार हथियार से वार करने के निशान मिले हैं। विसरा एफएसएल जांच के लिए भिजवाया गया है।

पिता की फोटो देखते ही फफक पड़ा

आरोपी नाबालिग सरकारी स्कूल में 12वीं कॉमर्स का विद्यार्थी है। उसका छोटा भाई फर्नीचर की दुकान पर काम करता है। पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपी के मोबाइल में उसके पिता की फोटो दिखाई, तो वह फूट-फूटकर रोने लगा। वह बार-बार यही कहता रहा कि पता नहीं मैंने कैसे अपने पिता को मार दिया। उसने बताया कि वह रात को टॉयलेट करने के लिए कमरे से बाहर आया था। इस दौरान उसने लकड़ी काटने का गंडासा देखा। इसके बाद पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने गंडासा उठाकर अपने पिता पर हमला कर दिया।

ई-रिक्शा चलाता था मृतक

पड़ोसियों के अनुसार मृतक रोहिताश ई-रिक्शा चलाता था। वह शराब का आदी था। इसके कारण आए दिन घर में लड़ाई-झगड़ा होता रहता था। मंगलवार रात करीब 8 बजे भी उसने कमरे पर बैठकर शराब पी थी। इसके बाद खाना खाकर सो गया।

पड़ोसियों को भी पता नहीं चला

मृतक के पड़ोसी ने बताया कि घटना के दौरान वे घर पर थे, लेकिन चिल्लाने की आवाज या शोर-शराबा नहीं सुना। रात को आरोपी हड़बड़ाकर कमरे से बाहर आया था, लेकिन उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। एक अन्य पड़ोसी युवक ने बताया कि रात करीब साढ़े 10 बजे उसकी दादी घर के सामने घूम रही थी। तब मृतक के मकान के बाहर पुलिस की गाड़ी देखी। जिसके बाद उन्हें घटना का पता चला।

Rajasthan: मंगेतर के साथ घूमने गए युवक की पर्यटन स्थल पर मौत, एक महीने पहले हुई थी सगाई

ये भी पढ़ें
Rajsamand youth death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jun 2026 10:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Rajasthan: शराब के नशे में 12वीं के छात्र ने पिता का काटा था गला, फोटो देखते ही फूट-फूटकर रोया

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर में ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम, जिला कलक्टर ने किया महिलाओं का सम्मान

nari chaupal
अलवर

alwar weather news : तेज आंधी में 80 से अधिक बिजली के पोल और थ्री फेज ट्रांसफार्मर धराशायी

alwar news
अलवर

Alwar: दीवार गिरने से चार लोग घायल, दो मवेशियों की मौत, टीनशैड-हॉर्डिंग गिरे, 200 से अधिक पोल टूटे

alwar news
अलवर

अलवर में दर्दनाक ट्रेन हादसा: शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

train accident man death
अलवर

Alwar Crime: जिसे बनना था सहारा वही बना कातिल, बेटे ने पिता की हत्या कर दी 

son kills father
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.