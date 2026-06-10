Rajasthan: शराब के नशे में 12वीं के छात्र ने पिता का काटा था गला, फोटो देखते ही फूट-फूटकर रोया

छात्र के मामा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 9 जून की रात करीब 10-11 बजे उसे भांजे का फोन आया। वह मौके पर पहुंचा, तो उसका जीजा रोहिताश बेड पर मृत पड़ा मिला। उसका गला कटा हुआ था। दीवारों और फर्श पर खून के निशान थे। पास ही में खून से सना गंडासा पड़ा मिला। बुधवार को पुलिस ने अलवर सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया। अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. केके मीणा ने बताया कि गले पर धारदार हथियार से वार करने के निशान मिले हैं। विसरा एफएसएल जांच के लिए भिजवाया गया है।