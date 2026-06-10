Rajasthan: मंगेतर के साथ घूमने गए युवक की पर्यटन स्थल पर मौत, एक महीने पहले हुई थी सगाई

बुधवार सुबह उदयपुर से राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की विशेष टीम को बुलाया गया। दोनों टीमों के संयुक्त तत्वावधान में सुबह दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और कड़ी मशक्कत के बाद अर्जुन का शव पानी से बाहर निकाल लिया गया। जिस गहरे कुंड से शव को निकाला गया था, वह बेहद दुर्गम इलाके में था। शव को नीचे खाईनुमा हिस्से से लेकर लगभग 100 फीट ऊंची और खड़ी पहाड़ी के ऊपर तक सुरक्षित लाना एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। ग्रामीणों और पुलिस के जवानों ने कंधे से कंधा मिलाकर, भारी मशक्कत करते हुए शव को पहाड़ी के ऊपर पहुंचाया।