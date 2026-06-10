अलवर में ‘नारी शक्ति वंदन’ कार्यक्रम, जिला कलक्टर ने किया महिलाओं का सम्मान

नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने वाली सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले लाभ का वितरण रहा। मंच पर मौजूद मुख्य अतिथियों और जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत चुनी गईं महिला लाभार्थियों को सांकेतिक रूप से बड़े डमी चेक सौंपे।



सहायता राशि और आर्थिक संबल के ये चेक पाकर महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। कलेक्टर ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है और जब एक महिला आर्थिक रूप से मजबूत होती है, तो पूरा परिवार और समाज आगे बढ़ता है।