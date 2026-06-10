10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अलवर में दर्दनाक ट्रेन हादसा: शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

अलवर शहर में बुधवार सुबह शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jun 10, 2026

train accident man death

जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव रखा गया (फोटो - पत्रिका)

अलवर शहर में बुधवार को रेलवे लाइन पर एक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रेन से टकराने के बाद व्यक्ति का शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया। हादसे के तुरंत बाद रेलवे ट्रैक के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना स्टेशन मास्टर को दी, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी।

नहीं हो सकी मृतक की शिनाख्त

अलवर स्टेशन मास्टर के अनुसार इस दर्दनाक हादसे की सूचना के बाद जीआरपी (GRP) थाने के सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों और आसपास के लोगों से मृतक की पहचान कराने की कोशिश की। लेकिन हादसा इतना भीषण था कि शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका था, जिसके कारण मौके पर उसकी शिनाख्त या पहचान करना मुश्किल हो गया।

परिजनों की तलाश में जुटी जीआरपी पुलिस

रेलवे पुलिस ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतक के पास से फिलहाल ऐसा कोई भी दस्तावेज, मोबाइल फोन या सामान नहीं मिला है, जिससे उसका नाम या पता मालूम किया जा सके। पुलिस ने शव को ट्रैक से हटाकर तुरंत जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवा दिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान के लिए शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखा जाएगा।

आसपास के थानों से जुटाया जा रहा लापता लोगों का रिकॉर्ड

अस्पताल में शव रखवाने के बाद जीआरपी पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के रिहायशी इलाकों, कॉलोनियों और अलवर शहर के सभी स्थानीय थानों से संपर्क साध रही है। हाल-फिलहाल में घर से लापता हुए लोगों के रिकॉर्ड और गुमशुदगी की रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है, ताकि मृतक की जल्द से जल्द पहचान की जा सके और उसके परिजनों को इस दु:खद घटना की सूचना दी जा सके।

रेलवे पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि यह सिर्फ एक हादसा था या कोई सुसाइड का मामला है। हालांकि सुसाइड या हादसे की जानकारी तभी मिल सकेगी जब शव की शिनाख्त होगी। इसलिए पुलिस के लिए मृतक की पहचान करना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि इस घटना का असल कारण सामने आ सके है।

Neemrana Crime: नीमराणा के निजी स्कूल में गार्ड की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस

ये भी पढ़ें
neemrana holy child school

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jun 2026 02:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर में दर्दनाक ट्रेन हादसा: शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar Crime: जिसे बनना था सहारा… वही बना कातिल, बेटे ने पिता का काटा गला 

son kills father
अलवर

अलवर में IPL मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 2 गिरफ्तार, पुलिस को देख छत से कूदे

ipl
अलवर

अलवर सड़क हादसा: तेज रफ्तार कार ने दो बाइकों को रौंदा, 2 की मौत, मची चीख-पुकार

alwar rajgarh road accident
अलवर

Alwar: दूध का भुगतान अब गांव में ही होगा, माइक्रो एटीएम से मिलेगी नकदी

AI photo
अलवर

Neemrana ACB Trap: नीमराणा में पटवारी 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Neemrana ACB Trap
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.