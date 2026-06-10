अलवर में दर्दनाक ट्रेन हादसा: शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

अस्पताल में शव रखवाने के बाद जीआरपी पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के रिहायशी इलाकों, कॉलोनियों और अलवर शहर के सभी स्थानीय थानों से संपर्क साध रही है। हाल-फिलहाल में घर से लापता हुए लोगों के रिकॉर्ड और गुमशुदगी की रिपोर्ट को खंगाला जा रहा है, ताकि मृतक की जल्द से जल्द पहचान की जा सके और उसके परिजनों को इस दु:खद घटना की सूचना दी जा सके।



रेलवे पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि यह सिर्फ एक हादसा था या कोई सुसाइड का मामला है। हालांकि सुसाइड या हादसे की जानकारी तभी मिल सकेगी जब शव की शिनाख्त होगी। इसलिए पुलिस के लिए मृतक की पहचान करना सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि इस घटना का असल कारण सामने आ सके है।