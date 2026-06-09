Neemrana Crime: नीमराणा के होली चाइल्ड स्कूल में गार्ड की बेरहमी से हत्या, जांच में जुटी पुलिस

नीमराणा के होली चाइल्ड स्कूल से सुबह-सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। स्कूल के गेट पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करने वाले सुरक्षा गार्ड सुभाष सैन (50) का लहूलुहान शव मंगलवार सुबह स्कूल परिसर में मिला। जब सुबह स्कूल का स्टाफ पंहुचा, तो गेट पर सुभाष को इस हालत में देखकर उनके होश उड़ गए। स्टाफ ने बिना वक्त गंवाए तुरंत पुलिस को इस मामले की जानकारी दी।



सूचना मिलते ही नीमराणा पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। इस घटना को देखकर आशंका है कि सुभाष के सिर पर किसी भारी वस्तु या लोहे की रॉड से हमला किया गया है, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत फोरेंसिक टीम (FSL) को मौके पर बुलाया ताकि घटनास्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य जरूरी सबूत जुटाए जा सकें। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नीमराणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है।