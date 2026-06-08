Delhi-Jaipur Highway Accident: जयपुर-दिल्ली हाईवे पर ट्रेलर ने बुजुर्ग को 100 फीट तक घसीटा, दर्दनाक मौत

स्थानीय लोग गंभीर रूप से घायल सुरजाराम को तुरंत पावटा के उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पावटा थाने के एएसआई (ASI) भोला राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।



पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक सुरजाराम का परिवार खेती-बाड़ी से जुड़ा है। उनके दो बेटे हैं जिनमें बड़ा बेटा ओम प्रकाश खेती संभालता है, जबकि छोटा बेटा गौरी शंकर एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है। इस हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।