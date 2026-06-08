Alwar Accident: हाईवे पर पलटी प्याज से भरी पिकअप, मची अफरा-तफरी

हादसे की आवाज सुनकर और बीच सड़क पर पिकअप को पलटा देख आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए मौके पर दौड़े। गनीमत रही कि जब यह पिकअप पलटी, तब उसके ठीक पीछे या बराबर में कोई दूसरा वाहन नहीं चल रहा था, वरना कोई बड़ा वाहन भी इसकी चपेट में आ सकता था।



इसके बाद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई और पुलिस को सूचना देने के साथ ही खुद ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में जुट गए। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सड़क पर बिखरे प्याज के कट्टों और खुली प्याज को एक तरफ हटाना शुरू किया, जिसके बाद हाईवे पर रेंगते हुए वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकी। देर रात को क्रेन की मदद से पिकअप को हाईवे से हटाकर रास्ता पूरी तरह साफ किया गया।