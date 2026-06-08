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Alwar Accident: हाईवे पर पलटी प्याज से भरी पिकअप, मची अफरा-तफरी

जयपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे-48 पर एक हादसा हो गया। बहरोड़ क्षेत्र में गांव कांकर दोपा फ्लाईओवर के ऊपर प्याज से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई।

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Rajendra Banjara

Jun 08, 2026

highway accident

हाईवे पर बिखरे प्याज

दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे (NH-48) पर आए दिन हादसों की खबरें आती रहती हैं, लेकिन रविवार की मध्य रात्रि को यहां एक बड़ा हादसा होने से बच गया। हाइवे पर बहरोड़ क्षेत्र में कांकर दोपा फ्लाईओवर के ऊपर प्याज के कट्टों से ओवरलोड एक पिकअप गाड़ी अचानक हादसे का शिकार हो गई और बीच सड़क पर ही पलट गई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, यानी जान-माल का नुकसान होने से बच गया।

टायर फटने की वजह से हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक, पिकअप गाड़ी प्याज की एक बड़ी खेप लेकर नीमराना की तरफ जा रही थी। गाड़ी अपनी रफ्तार में थी, लेकिन जैसे ही वह कांकर दोपा फ्लाईओवर के ऊपर पहुँची, अचानक गाड़ी का कंडक्टर साइड (बाएं तरफ) का टायर जोरदार धमाके के साथ फट गया। टायर फटते ही ड्राइवर का गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया और पिकअप लड़खड़ाते हुए हाईवे के बीचों बीच पलट गई।


हाईवे पर बिखरे प्याज

हादसा इतना अचानक था कि पिकअप पलटते ही उसमें लदे प्याज के कट्टे फट गए और टनों प्याज हाईवे पर दूर-दूर तक फैल गई। आधी रात को हाईवे की सड़क पर सिर्फ प्याज ही प्याज नजर आ रही थी। अचानक हुए इस हादसे के कारण जयपुर से दिल्ली और नीमराना की तरफ जाने वाले रूट पर ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई और देखते ही देखते हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई।

स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा

हादसे की आवाज सुनकर और बीच सड़क पर पिकअप को पलटा देख आसपास के स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए मौके पर दौड़े। गनीमत रही कि जब यह पिकअप पलटी, तब उसके ठीक पीछे या बराबर में कोई दूसरा वाहन नहीं चल रहा था, वरना कोई बड़ा वाहन भी इसकी चपेट में आ सकता था।

इसके बाद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई और पुलिस को सूचना देने के साथ ही खुद ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में जुट गए। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद सड़क पर बिखरे प्याज के कट्टों और खुली प्याज को एक तरफ हटाना शुरू किया, जिसके बाद हाईवे पर रेंगते हुए वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकी। देर रात को क्रेन की मदद से पिकअप को हाईवे से हटाकर रास्ता पूरी तरह साफ किया गया।

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Updated on:

08 Jun 2026 03:09 pm

Published on:

08 Jun 2026 02:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Accident: हाईवे पर पलटी प्याज से भरी पिकअप, मची अफरा-तफरी

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