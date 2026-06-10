alwar weather news : आंधी ने मचाई भारी तबाही, 80 से अधिक बिजली के पोल और थ्री फेज ट्रांसफार्मर धराशायी

कनिष्ठ अभियंता दिलीप मीणा ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुल 34 पोल टूटे हैं। चौमा गांव में ईसाख खां पुत्र चाहत खां के मकान पर पेड़ गिरने से छज्जा टूट गया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई चपेट में नहीं आया। बिजली बंद रहने से चौमा में पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। अधिकांश लोग खेतों में लगी मोटरों से पानी लेते हैं, लेकिन बिजली न होने से पानी के लिए लोगों और पशुओं को इधर-उधर भटकना पड़ा। कनिष्ठ अभियंता लक्ष्मी वर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की ओर से सभी गांवों में बिजली आपूर्ति सुचारू करने के प्रयास जारी हैं। लाइनों को तेजी से दुरुस्त किया जा रहा है।