दीवार गिरने से चार लोग घायल, दो मवेशियों की मौत, टीनशैड-हॉर्डिंग गिरे, 200 से अधिक पोल टूटे

सौराई के प्रशासक लियाकत खान ने बताया कि गांव निवासी नेक मोहम्मद की करीब 80 फीट लंबी ईंटों की दीवार अंधड़ के दौरान गिर गई। मलबे की चपेट में आने से नेक मोहम्मद, उसकी पत्नी तथा बरसात व आंधी से बचने के लिए वहां रुके जौहरी का बास निवासी जिम्मेदीन व मुनसिद भी मलबे में दबने से घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया। हादसे में एक बकरा और एक गोवंश की मौत हो गई। सौराई निवासी मोहम्मद रफीक के मकान की 9 फीट ऊंची दीवार गिर गई, जबकि सरसु खां के मकान की पट्टियां टूट गईं। जमालपुर में सीताराम मास्टर के मकान का छज्जा गिर गया। हिंगोटा गांव में आसीन और मजलस के मकानों के टीनशेडउड़ गए। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, जिससे कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। अंधड़ से लोगों की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। लोगों ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।