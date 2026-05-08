किसानों को बड़ी राहत : इस काम के लिए सरकार देगी भूमि

राज्य सरकार की घोषणा के क्रियान्वयन में अब ऐसे प्रकरणों में 20 फीट तक की चौड़ाई की राजकीय भू-पट्टी का कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी (DLC) की दो गुनी दर से भुगतान करने पर संबधित खातेदार को पहुंच मार्ग के लिए आवंटन किये जाने की तैयारी की है। जिसके क्रम में तय शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार आवंटन किया जाएगा। इसी संदर्भ में राजस्व विभाग (Revenue Department) के शासन उप सचिव हरिसिंह मीना ने राज्य के सभी जिला कलक्टर्स के नाम परिपत्र जारी कहा गया है कि यह सुविधा केवल उन प्रकरणों में देय होगी जहां संबंधित खातेदारी भूमि का किसी राजकीय सड़क, रास्ते अथवा सार्वजनिक मार्ग से प्रत्यक्ष संपर्क उपलब्ध न हो और खातेदारी भूमि एवं राजस्व अभिलेखों में दर्ज सड़क, रास्ते के मध्य राजकीय भूमि की संकीर्ण पट्टी अवस्थित होने और वैकल्पिक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हो।