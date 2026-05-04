Rajasthan: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डिग्गी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान अचानक तीनों बच्चों का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में चले गए। आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका। कुछ देर बाद जब घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को डिग्गी से बाहर निकाला गया।