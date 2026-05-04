4 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Rajasthan: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डिग्गी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

Churu Drowning Case: सरदारशहर के रामसीसर छजलानिया गांव में खेत की डिग्गी में डूबने से तीन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक छा गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Rakesh Mishra

May 04, 2026

Churu Drowning Case

मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

सरदारशहर। क्षेत्र के रामसीसर छजलानिया गांव की रोही में सोमवार को एक हृदयविदारक हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। खेत में बनी डिग्गी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में गहरा शोक छा गया और हर ओर मातम का माहौल हो गया।

यह वीडियो भी देखें

डिग्गी में नहाने गए थे बच्चे

पुलिस सूत्रों के अनुसार रामसीसर छजलानिया निवासी रामनिवास पुत्र रामचन्द्र जाट ने रिपोर्ट दी कि सोमवार दोपहर उसके पिता रामचन्द्र और भाई खेत में बनी ढाणी में आराम कर रहे थे। उसी दौरान उसकी पुत्री यशोदा (15), पड़ोसी सांवरमल जाट की पुत्री प्रांजल (11) और पुत्र आशीष (13) खेत में बनी डिग्गी में नहाने के लिए चले गए।

गहरे पानी में डूबे

बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान अचानक तीनों बच्चों का संतुलन बिगड़ गया और वे गहरे पानी में चले गए। आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका। कुछ देर बाद जब घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को डिग्गी से बाहर निकाला गया।

गांव में शोक की लहर

घटना के बाद तीनों बच्चों को तुरंत सरदारशहर के राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के फैलते ही अस्पताल और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया।

पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए तीनों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बाद में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव के लोग उनके घरों पर पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में बनी डिग्गियां अक्सर हादसों का कारण बन जाती हैं, खासकर जब बच्चों की निगरानी नहीं हो पाती। इस घटना ने एक बार फिर ऐसी व्यवस्थाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग इस दुखद घटना से बेहद आहत हैं।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: बड़े भाई की शादी की रौनक खत्म होते ही छा गया सन्नाटा, अग्निवीर ने घर में फंदा लगाकर दी जान
जोधपुर
Agniveer suicide case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 May 2026 08:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डिग्गी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नाबालिग लड़के से कुकर्म का प्रयास, बंधक बनाया और निर्वस्त्र कर नचाया, भाई का वीडियो देख उड़े बहन के होश

Rajasthan Minor Boy Assault Attempt in Sardarshahar
चूरू

Churu Crime : चूरू की इस तहसील में दुकान में चल रहा था अवैध फ्यूल डिपो, 156 लीटर पेट्रोल-डीजल जब्त

Rajasthan Police File PIC
चूरू

प्यास के बहाने गिनती : बुद्ध पूर्णिमा पर वाटर पॉइंट पर जुटेंगे वन्य जीव

चूरू

तणी में दौड़ा मौत का करंट : रूपेली में पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत, मां जिंदगी से जंग में घायल

चूरू

‘म्यूल हंटर’ का वार : चूरू में साइबर ठगी गिरोह बेनकाब, लाखों का खेल उजागर, बैंक खातों के जरिए घुमाई जा रही थी रकम

Cyber fraud
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.