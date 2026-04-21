RGHS पर रार बरकरार: अस्पतालों में ठप पड़ा है उपचार, मरीज हो रहे लाचार, अस्पतालों का नई TID जनरेट करने पर साफ इनकार

चिकित्सक संगठनों का आरोप है कि सरकार लंबे समय से क्लेम सेटलमेंट में देरी कर रही है। इससे अस्पतालों का संचालन मुश्किल हो रहा। इसके साथ ही मामूली तकनीकी खामियों को गंभीर अपराध की श्रेणी में मानकर डॉक्टरों पर की जा रही कार्रवाई ने आग में घी डालने का काम किया है। जयपुर में डॉ. सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के बाद चिकित्सकों का यह आक्रोश प्रदेशव्यापी आंदोलन में बदल गया है।