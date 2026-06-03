Bhilwara: थाना प्रभारी वर्दी के रौब में भूले मर्यादा, फरियादी को धमकाया, SP ने किया लाइन हाजिर

दूसरी तरफ, इस पूरे विवाद और सोशल मीडिया पर मचे बवाल को लेकर थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी ने पुलिस का पक्ष रखते हुए अपनी सफाई पेश की है। थाना प्रभारी का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच शांति व्यवस्था कायम करने के लिए समझाइश का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन प्रभुलाल कुमार लगातार अड़ियल रुख अपनाए हुए था और मानने को तैयार नहीं था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आखिरकार पुलिस को उसके खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए उसे पाबंद करना पड़ा।