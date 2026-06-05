भीलवाड़ा में भतीजे ने काका को मार डाला, DJ पर सिर्फ एक गाना बदलने को लेकर वारदात, शादी वाले घर में पसरा मातम

Bhilwara Crime News: बागोर (भीलवाड़ा): राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाना बदलने को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि भतीजे ने अपने ही सगे चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात के बाद खुशियों वाले शादी के घर में मातम पसर गया है।