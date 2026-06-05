भीलवाड़ा में भतीजे ने काका को मार डाला, DJ पर सिर्फ एक गाना बदलने को लेकर वारदात, शादी वाले घर में पसरा मातम

मौका मुआयना करती पुलिस (पत्रिका फोटो)
Bhilwara Crime News: बागोर (भीलवाड़ा): राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागोर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाना बदलने को लेकर हुए मामूली विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि भतीजे ने अपने ही सगे चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात के बाद खुशियों वाले शादी के घर में मातम पसर गया है।
बागोर की लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी में रहने वाले विनोद कंजर के बेटे की चार दिन बाद शादी होने वाली थी। बुधवार रात को घर में शादी का जश्न मनाया जा रहा था और जोर-शोर से डीजे चल रहा था। इसी दौरान डीजे पर बज रहे एक गाने को बदलने की बात पर दूल्हे के पिता विनोद (40) और उनके भतीजे किशन कंजर के बीच कहासुनी हो गई।
देखते ही देखते यह मामूली बहस एक खूनी संघर्ष में बदल गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर भतीजे किशन और उसके साले कमलेश कंजर ने लाठियों और कुल्हाड़ी से विनोद पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस जानलेवा हमले में विनोद गंभीर रूप से घायल हो गए।
बागोर थाना प्रभारी भंवरलाल जाट ने बताया कि बुधवार देर रात पुलिस को लक्ष्मणगढ़ कॉलोनी में झगड़ा होने की सूचना मिली थी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लहूलुहान हालत में विनोद कंजर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
वारदात के बाद गांव में माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गुरुवार सुबह एफएसएल (FSL) की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर जरूरी सबूत इकट्ठा किए।
इसके बाद मेडिकल बोर्ड की निगरानी में मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन कर तलाश तेज कर दी है।
भीलवाड़ा-कोटा राजमार्ग पर सदर थाना क्षेत्र के अगरपुरा गांव में एंबुलेंस की टक्कर से बाइक चालक युवक की मौत हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। एएसआई रोहिताश्व कुमार ने बताया कि अगरपुरा गांव में बाइक और मिनी एंबुलेंस वाहन की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक चालक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।
बड़ी खबरेंView All
भीलवाड़ा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग