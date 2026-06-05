Hanumangarh Crime: रिश्तेदारी में जाने का कहकर घर से निकली महिला की हत्या, 1 नामजद सहित कई लोगों पर मामला दर्ज

Hanumangarh Crime News: राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां गांव चिश्तियां से अपनी एक रिश्तेदारी में मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली एक 42 वर्षीय विवाहित महिला की धारदार हथियारों से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। महिला बुधवार सुबह अपने घर से निकली थी और गुरुवार सुबह परिजनों को उसकी मौत की खबर मिली।