जालोर में भतीजे ने की चाचा की हत्या, कुल्हाड़ी से किया हमला, कई बार दे चुका था धमकी

जानकारी के अनुसार करीब 4 साल पहले घर के आगे खड़े एक बबूल के पेड़ को काटने को लेकर दोनों परिवारों में लाठी-डंडे चले थे। आरोप है कि उस विवाद के दौरान अखाराम ने लोहे का औजार से वारकर वीजाराम को घायल कर दिया था। इसी झगड़े में वीजाराम के पिता मोपाराम के सिर पर भी गंभीर चोट लगी थी। बाद में उनकी मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद से ही वीजाराम अपने काका अखाराम से रंजिश रखने लगा था। वह कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी दे चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि अखाराम बेहद गरीब परिवार से था। मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे थे।