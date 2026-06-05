Jaipur News : 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, मौके से मिला सुसाइड नोट

Jaipur News : जयपुर में बीमारी से लंबे समय से परेशान चल रही 82 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। हरमाड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार तड़के यह दर्दनाक घटना सामने आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल महिला को कांवटिया अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान लक्ष्मी जैन के रूप में हुई है। वह पिछले करीब दो साल से हरमाड़ा इलाके में स्थित सनसिटी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में अपनी बेटी के साथ रह रही थीं।