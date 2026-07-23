Jaipur Crime : पुलिसकर्मी बनकर आए, महिला को नकली जेवर थमाकर असली सोने की चेन और चूड़ियां ले गए

जयपुर। बजाज नगर थाना क्षेत्र के बरकत नगर में पुलिसकर्मी बनकर आए दो शातिर बदमाश ई-रिक्शा से लौट रही महिला को झांसा देकर सोने की चेन और चूड़ियां ठग ले गए। बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर इलाके में चाकूबाजी और लूट का हवाला दिया और सुरक्षा का झांसा देकर असली जेवर उतरवा लिए। चालाकी से असली जेवरों की जगह नकली चेन व आर्टिफिशियल चूड़ी रखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, बरकत नगर निवासी नीरज कुलश्रेष्ठ (53) बुधवार सुबह महेश नगर स्थित डॉक्टर के पास गई थीं। लौटते समय ई-रिक्शा से उतरकर जब वह पैदल घर की ओर बढ़ रही थीं, तब घर से महज 100 मीटर पहले बाइक सवार दो युवकों ने उन्हें रोक लिया।