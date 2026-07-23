Kailash Mansarovar Yatra: 27 जुलाई को लौटना था घर, लेकिन रास्ते में ही थम गईं सांसें, जयपुर के श्रद्धालु की मौत

Jaipur Devotee Death: कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे जयपुर के 63 साल के श्रद्धालु गौरीशंकर खंडेलवाल की उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के नाभीढांग में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे कैलाश यात्रा के दूसरे दल में शामिल थे। मंगलवार सुबह दल के भारत लौटने के बाद अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिसके बाद सेना के मेडिकल सेंटर ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।