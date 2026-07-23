राजस्थान ANTF का ‘ऑपरेशन मदार्कभ’: राजस्थान, एमपी व गुजरात में फैले नशे के साम्राज्य का मुख्य सूत्रधार चित्तौड़गढ़ से दबोचा

मेहंदीपुर बालाजी दौसा थाने में एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज होने के बाद से वह फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2025 में एटीएस गुजरात और मेहंदीपुर बालाजी तथा वर्ष 2026 में नाहरगढ़ मध्यप्रदेश में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। मध्यप्रदेश से पकड़ा गया वह एएनटीएफ का 11वां बड़ा तस्कर है।एएनटीएफ की सादा वर्दी टीमों ने बिछाया जालएएनटीएफ टीम को सटीक खुफिया सूचना मिली थी कि इनामी तस्कर सुखलाल अपनी काले रंग की थार गाड़ी में सवार होकर भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होने गया है और चित्तौड़गढ़ होते हुए अपने गांव लौटेगा। सूचना मिलते ही एएनटीएफ की सादा वर्दी टीमों ने चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा हाईवे पर जाल बिछाया। पुलिस की मौजूदगी भांपकर आरोपी ने भीलवाड़ा रोड से उदयपुर और फिर कोटा रोड की ओर यू-टर्न लेकर भागने का प्रयास किया। हालांकि, आगे निंबाहेड़ा रोड स्थित ओछड़ी टोल नाके के पास पहले से तैनात एएनटीएफ की दूसरी टीम ने घेराबंदी कर थार कार को रुकवाया और आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया।