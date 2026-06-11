श्रीनगर-जम्मू कोड वर्ड फेल, राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 5 राज्यों में फैले नेटवर्क को किया ध्वस्त

जम्मू में बैठे मुख्य सूत्रधार ने कोड वर्ड में ट्रक ड्राइवर को निर्देश दिया कि “रात तक श्रीनगर (जोधपुर) पहुंचना था, अब जम्मू ही रुकना पड़ेगा।” इसका मतलब था कि पुलिस के डर से माल राजस्थान नहीं भेजना है। इसके बाद ट्रक हरियाणा के सिरसा में रुक गया। शुरुआती जांच में ट्रक खाली दिखा, लेकिन ANTF टीम ने चेसिस की बारीकी से जांच की तो हैरान रह गई। ट्रक के नीचे लोहे की पत्तियों से वेल्डिंग करके एक गुप्त तहखाना बनाया गया था। कटर से तहखाने को खोलने पर 95 पोटलियों में पैक 88.970 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। मौके पर पाली जिले के शिवपुरा निवासी किशनाराम विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुख्य आरोपी सुखराम विश्नोई को भी हिरासत में ले लिया गया।