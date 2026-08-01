CWG 2026 : ग्लासगो में महिला बॉक्सिंग फाइनल में राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास, अरुंधति चौधरी ने जीता गोल्ड

Arundhati Chaudhary : राजस्थान के कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज महिला बॉक्सिंग वर्ग के 70 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में राजस्थान के कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने इंग्लैंड की बॉक्सर चैंटेल रीड को हरा कर भारत का नाम रोशन किया। चैंटेल रीडने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की लेकीशा पेरगोलिटी को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला रात 9.30 बजे खेला गया।