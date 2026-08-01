1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

CWG 2026 : ग्लासगो में महिला बॉक्सिंग फाइनल में राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास, अरुंधति चौधरी ने जीता गोल्ड

CWG 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के महिला बॉक्सिंग वर्ग के 70 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में आज राजस्थान के कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने इंग्लैंड की बॉक्सर चैंटेल रीड को हरा कर भारत का नाम रोशन किया।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 01, 2026

CWG 2026 womens boxing final Chantelle Reid defeat Rajasthan daughter Arundhati Chaudhary won gold

Arundhati Chaudhary : ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के महिला बॉक्सिंग वर्ग के 70 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में राजस्थान की बेटी अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। फोटो - ANI

Arundhati Chaudhary : राजस्थान के कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में इतिहास रच दिया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज महिला बॉक्सिंग वर्ग के 70 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में राजस्थान के कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी ने इंग्लैंड की बॉक्सर चैंटेल रीड को हरा कर भारत का नाम रोशन किया। चैंटेल रीडने दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया की लेकीशा पेरगोलिटी को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला रात 9.30 बजे खेला गया।

कोटा की बेटी और भारतीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल-2026 में शुक्रवार शाम खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया था। अरुंधति ने इंग्लैंड की मजबूत मुक्केबाज रोजी रसेल को 4-0 से हराकर 70 किलोग्राम महिला बॉक्सिग वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया था।

अरुंधति चौधरी की फाइट शुरू होने से पहले चाचा, बड़ी बहन और छोटे भाई सहित पूरे परिवार ने मंदिर में भगवान की विशेष पूजा-अर्चना कर जीत के लिए प्रार्थना की। भगवान उनकी प्रार्थना सुन ली।

इससे पूर्व अरुंधति के पिता एवं कोटा मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष सुरेश चौधरी ने सेमीफाइनल में बेटी की जीत पर खुशी जताते हुए कहा था कि उन्हें पहले से ही विश्वास है कि अरुंधति स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेगी। उनकी मां सुनीता चौधरी ने भी बेटी की सफलता पर गर्व व्यक्त किया।

कोच अशोक गौतम ने बताया कि इससे पहले क्वार्टर फाइनल में अरुंधति ने न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। वर्तमान में अरुंधति सेना में कार्यरत है।

अपने सपनों को मत मारिए, अरुंधति की युवाओं से अपील

सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने के बाद अरुंधति चौधरी ने युवाओं से अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा, जैसे मैने अपने सपने को नहीं मारा, वैसे ही आप भी अपने सपनों को मत मारिए। उन्हें पूरा करने का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर होगा। परिवार और माता-पिता को मनाने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो पूरी मेहनत और ईमानदारी से उसके लिए आगे बढ़िए। आखिर जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका होना चाहिए।

देश को गौरवान्वित करने के दो अवसर

अरुंधति ने कहा कि उन्हें देश का नाम रोशन करने के दो अवसर मिले हैं। पहला भारतीय सेना की वर्दी पहनकर मातृ‌भूमि की सेवा करना और दूसरा बॉक्सिग रिंग में भारत के लिए पदक जीतना। उन्होंने कहा कि दोनों जिम्मेदारियां उनके लिए समान रूप से गर्व और सम्मान का विषय हैं।

राजस्थान में बेहतर सुविधाओं की जरूरत

अरुंधति ने बताया कि बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में उन्हें राजस्थान छोड़कर हरियाणा के रोहतक में अभ्यास करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं और आधारभूत ढांचा विकसित हो जाए तो प्रदेश के अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे।

Rajkumar Roat : राजकुमार रोत बोले- 309 कार्यकर्ताओं की सूची करें सार्वजनिक, मालवीया का पलटवार

ये भी पढ़ें
Rajkumar Roat said 309 workers list public Mahendrajeet Singh Malviya counter attack

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Aug 2026 10:25 pm

Published on:

01 Aug 2026 10:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CWG 2026 : ग्लासगो में महिला बॉक्सिंग फाइनल में राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास, अरुंधति चौधरी ने जीता गोल्ड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘समझौता ही विवाद सुलझाने का सही तरीका’: जयपुर में दूसरे दिन बोले चीफ जस्टिस

Jaipur CJI
जयपुर

‘अशोक गहलोत को गिराने में गोविंद सिंह डोटासरा पीछे नहीं, राजस्थान कांग्रेस में चल रही जलेबी रेस’: मदन राठौड़

Madan Rathore and Govind Singh Dotasra
जयपुर

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव: भाजपा ने कसी कमर, जयपुर में हाईलेवल बैठक, चुनावी रणनीति तय

BJP Meeting
जयपुर

सरकार में ‘लैटरल एंट्री’ का प्रयोग सफल क्यों नहीं हो पाया?

lateral entry
ओपिनियन

Rajasthan Weather: क्या राजस्थान में अगस्त में होगी झमाझम बारिश, जानिए मौसम विभाग का क्या कहना है

Rajasthan Rain
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.